На Харківщині запрацювала лікарня, яка не приймала пацієнтів 9 місяців

У Балаклії відновила роботу зруйнована окупантами багатопрофільна лікарня, яка не приймала пацієнтів 9 місяців, повідомили у ХОВА.

До початку повномасштабної війни у ​​Балаклійській клінічній багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування працювало 614 осіб.

Тут цілодобово надавали спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу населенню.

Під час окупації міста лікарня отримала значні пошкодження: було зруйновано зовнішні та внутрішні стіни, двері, вікна, покрівлю та переходи між корпусами. Після звільнення Балаклії вже у жовтні почали відновлювати багатопрофільну лікарню.

Сьогодні до лікарні вже завітали перші пацієнти. У медзакладі запрацювало терапевтичне, хірургічне, неврологічне, інфекційне, акушерсько-гінекологічне відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Відновлення лікарні відбувається за кошти із резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області, а також із обласного бюджету, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Частково для цього медзакладу отримали обладнання від МОЗ. За відповідними програмами також невдовзі встановимо тут КТ. З обласного бюджету на медичне обладнання спрямували вже приблизно 20 млн грн. Загалом роботи ще тривають, тож назвати точну цифру, скільки буде витрачено на відновлення, можна буде пізніше», – сказав очільник області.

Окрім пошкоджень через обстріли окупанти також завдали шкоди, пограбувавши медзаклад. Частину обладнання з цієї лікарні знайшли в Куп’янську.

Наразі в Балаклії перебуває приблизно 16 тисяч громадян, люди поступово повертаються назад. Саме тому важливо забезпечити населення наданням якісних медичних послуг.

Директорка Балаклійської клінічної багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Марина Руденко розповіла, що їм вдалося повернути вже більше 60% всіх працівників та, зокрема, 70% лікарів.

За словами Олега Синєгубова, приблизно 300 медзакладів Харківщини постраждало через дії окупантів. Це заклади різного рівня: від амбулаторій до районних та обласних лікарень.

Наразі ХОВА разом із Офісом першої леді та з міжнародними партнерами розробляють проєкт відновлення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі, повідомив Синєгубов.