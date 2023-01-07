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«Война помогла понять, что это любовь» — в Харькове прошла «военная» свадьба

Общество 17:38   07.01.2023
Оксана Горун
«Война помогла понять, что это любовь» — в Харькове прошла «военная» свадьба Фото: Восточное ОТО НГУ

В Харькове с любимой расписался 20-летний нацгвардеец 5-й Слобожанской бригады.

О радостном событии сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

«20-летний нацгвардеец Александр пришел на срочную службу в 5 Слобожанскую бригаду осенью 2021 года. Жестокий февраль 2022 года, навсегда изменивший миллионы жизней, тоже ворвался в планы бойца. После прохождения военной службы юноша мечтал строить карьеру и планировать семью в мире и согласии. Война расколола эти миры на «до» и «после» и заставила заново переоценить ценности», — отметили нацгвардейцы.

Со своей невестой (а теперь уже супругой) Валерией Александр встречался со школы. Молодые в мирное время не торопились со свадьбой, но война ускорила принятие решения.

Свадьба нацгвардейца в Харькове 2
Фото: Восточное ОТО НГУ

«С Лерой мы встречались примерно три года, но война помогла понять, что это моя настоящая любовь. Находясь в рядах Национальной гвардии Украины, когда имел возможность пойти в увольнение, меня всегда встречала любимая, и радовалась мне как впервые», — поделился счастливый молодожен.

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Расписалась пара по упрощенной процедуре в Центральном дворце бракосочетания в Харькове.

Свадьба нацгвардейца в Харькове 3
Фото: Восточное ОТО НГУ

После церемонии нацгвардеец вернулся на службу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с любимой расписался 20-летний нацгвардеец 5-й Слобожанской бригады".