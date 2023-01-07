«Война помогла понять, что это любовь» — в Харькове прошла «военная» свадьба

В Харькове с любимой расписался 20-летний нацгвардеец 5-й Слобожанской бригады.

О радостном событии сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

«20-летний нацгвардеец Александр пришел на срочную службу в 5 Слобожанскую бригаду осенью 2021 года. Жестокий февраль 2022 года, навсегда изменивший миллионы жизней, тоже ворвался в планы бойца. После прохождения военной службы юноша мечтал строить карьеру и планировать семью в мире и согласии. Война расколола эти миры на «до» и «после» и заставила заново переоценить ценности», — отметили нацгвардейцы.

Со своей невестой (а теперь уже супругой) Валерией Александр встречался со школы. Молодые в мирное время не торопились со свадьбой, но война ускорила принятие решения.

«С Лерой мы встречались примерно три года, но война помогла понять, что это моя настоящая любовь. Находясь в рядах Национальной гвардии Украины, когда имел возможность пойти в увольнение, меня всегда встречала любимая, и радовалась мне как впервые», — поделился счастливый молодожен.

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Расписалась пара по упрощенной процедуре в Центральном дворце бракосочетания в Харькове.

После церемонии нацгвардеец вернулся на службу.