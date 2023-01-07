«Война помогла понять, что это любовь» — в Харькове прошла «военная» свадьба
В Харькове с любимой расписался 20-летний нацгвардеец 5-й Слобожанской бригады.
О радостном событии сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.
«20-летний нацгвардеец Александр пришел на срочную службу в 5 Слобожанскую бригаду осенью 2021 года. Жестокий февраль 2022 года, навсегда изменивший миллионы жизней, тоже ворвался в планы бойца. После прохождения военной службы юноша мечтал строить карьеру и планировать семью в мире и согласии. Война расколола эти миры на «до» и «после» и заставила заново переоценить ценности», — отметили нацгвардейцы.
Со своей невестой (а теперь уже супругой) Валерией Александр встречался со школы. Молодые в мирное время не торопились со свадьбой, но война ускорила принятие решения.
«С Лерой мы встречались примерно три года, но война помогла понять, что это моя настоящая любовь. Находясь в рядах Национальной гвардии Украины, когда имел возможность пойти в увольнение, меня всегда встречала любимая, и радовалась мне как впервые», — поделился счастливый молодожен.
Читайте также: Фото свадьбы волонтеров на фоне руин в Харькове вошло в топ The Guardian
Расписалась пара по упрощенной процедуре в Центральном дворце бракосочетания в Харькове.
После церемонии нацгвардеец вернулся на службу.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Война помогла понять, что это любовь» — в Харькове прошла «военная» свадьба»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с любимой расписался 20-летний нацгвардеец 5-й Слобожанской бригады".