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“Війна допомогла зрозуміти, що це кохання”- у Харкові пройшло “воєнне” весілля

Суспільство 17:38   07.01.2023
Оксана Горун
“Війна допомогла зрозуміти, що це кохання”- у Харкові пройшло “воєнне” весілля Фото: Східне ОТО НГУ

У Харкові з коханою розписався 20-річний нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади.

Про радісну подію повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

“20-річний нацгвардієць Олександр прийшов на строкову службу до 5 Слобожанської бригади восени 2021 року. Жорстокий лютий 2022 року, що назавжди змінив мільйони життів, теж увірвався у плани бійця. Після проходження військової служби хлопець мріяв будувати кар’єру та планувати сім’ю у мирі та злагоді. Війна розколола ці світи на “до” та “після” і змусила наново переоцінити цінності”, – зазначили нацгвардійці.

Зі своєю нареченою (а тепер уже дружиною) Валерією Олександр зустрічався зі школи. Молодята у мирний час не поспішали з весіллям, але війна прискорила ухвалення рішення.

Весілля нацгвардійця у Харкові 2

“З Лєрою ми зустрічалися приблизно три роки, але війна допомогла зрозуміти, що це моє справжнє кохання. Перебуваючи у лавах Національної гвардії України, коли мав можливість піти у звільнення, мене завжди зустрічала кохана, і раділа мені неначе вперше”, – поділився щасливий молодий.

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Розписалася пара за спрощеною процедурою у Центральному палаці одруження у Харкові.

Весілля нацгвардійця у Харкові 3

Після церемонії нацгвардієць повернувся на службу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з коханою розписався 20-річний нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади".