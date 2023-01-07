“Війна допомогла зрозуміти, що це кохання”- у Харкові пройшло “воєнне” весілля
У Харкові з коханою розписався 20-річний нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади.
Про радісну подію повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.
“20-річний нацгвардієць Олександр прийшов на строкову службу до 5 Слобожанської бригади восени 2021 року. Жорстокий лютий 2022 року, що назавжди змінив мільйони життів, теж увірвався у плани бійця. Після проходження військової служби хлопець мріяв будувати кар’єру та планувати сім’ю у мирі та злагоді. Війна розколола ці світи на “до” та “після” і змусила наново переоцінити цінності”, – зазначили нацгвардійці.
Зі своєю нареченою (а тепер уже дружиною) Валерією Олександр зустрічався зі школи. Молодята у мирний час не поспішали з весіллям, але війна прискорила ухвалення рішення.
“З Лєрою ми зустрічалися приблизно три роки, але війна допомогла зрозуміти, що це моє справжнє кохання. Перебуваючи у лавах Національної гвардії України, коли мав можливість піти у звільнення, мене завжди зустрічала кохана, і раділа мені неначе вперше”, – поділився щасливий молодий.
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Розписалася пара за спрощеною процедурою у Центральному палаці одруження у Харкові.
Після церемонії нацгвардієць повернувся на службу.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 17:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з коханою розписався 20-річний нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади".