“Війна допомогла зрозуміти, що це кохання”- у Харкові пройшло “воєнне” весілля

У Харкові з коханою розписався 20-річний нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади.

Про радісну подію повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

“20-річний нацгвардієць Олександр прийшов на строкову службу до 5 Слобожанської бригади восени 2021 року. Жорстокий лютий 2022 року, що назавжди змінив мільйони життів, теж увірвався у плани бійця. Після проходження військової служби хлопець мріяв будувати кар’єру та планувати сім’ю у мирі та злагоді. Війна розколола ці світи на “до” та “після” і змусила наново переоцінити цінності”, – зазначили нацгвардійці.

Зі своєю нареченою (а тепер уже дружиною) Валерією Олександр зустрічався зі школи. Молодята у мирний час не поспішали з весіллям, але війна прискорила ухвалення рішення.

“З Лєрою ми зустрічалися приблизно три роки, але війна допомогла зрозуміти, що це моє справжнє кохання. Перебуваючи у лавах Національної гвардії України, коли мав можливість піти у звільнення, мене завжди зустрічала кохана, і раділа мені неначе вперше”, – поділився щасливий молодий.

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Розписалася пара за спрощеною процедурою у Центральному палаці одруження у Харкові.

Після церемонії нацгвардієць повернувся на службу.