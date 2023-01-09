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Синегубов: На Харьковщине укрепляют фортификационные сооружения на границе

Общество 15:42   09.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине укрепляют фортификационные сооружения на границе Фото: кадр из трансляции нацмарафона

Об укреплении украинских границ и оперативной ситуации в Харьковской области в эфире «Единых новостей» рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате сегодняшнего ракетного удара по пгт Шевченково Купянского района, к сожалению, 2 женщины погибли. Кроме того, 6 человек получили ранения. Всем им сейчас оказывают медицинскую помощь. Среди них ребенок, получивший осколочное ранение шеи. Девочку сразу направили на операцию. Сейчас медики борются за ее жизнь», – сообщил Синегубов.

Никаких военных в Шевченково нет. Враг снова осознано нанес удар по гражданскому объекту – местному рынку. Если бы не понедельник, пострадавших было бы сегодня гораздо больше.

«В режиме 24/7 продолжается работа по повышению нашей обороноспособности и укреплению фортификационных сооружений вдоль границы с рф. Наши военные готовы к любым действиям страны-агрессора», — подчеркнул Синегубов.

Правоохранители сейчас расследуют более 100 уголовных производств в отношении предателей и коллаборантов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об укреплении украинских границ и оперативной ситуации в Харьковской области в эфире «Единых новостей» рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".