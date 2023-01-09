Синегубов: На Харьковщине укрепляют фортификационные сооружения на границе
Об укреплении украинских границ и оперативной ситуации в Харьковской области в эфире «Единых новостей» рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате сегодняшнего ракетного удара по пгт Шевченково Купянского района, к сожалению, 2 женщины погибли. Кроме того, 6 человек получили ранения. Всем им сейчас оказывают медицинскую помощь. Среди них ребенок, получивший осколочное ранение шеи. Девочку сразу направили на операцию. Сейчас медики борются за ее жизнь», – сообщил Синегубов.
Никаких военных в Шевченково нет. Враг снова осознано нанес удар по гражданскому объекту – местному рынку. Если бы не понедельник, пострадавших было бы сегодня гораздо больше.
«В режиме 24/7 продолжается работа по повышению нашей обороноспособности и укреплению фортификационных сооружений вдоль границы с рф. Наши военные готовы к любым действиям страны-агрессора», — подчеркнул Синегубов.
Правоохранители сейчас расследуют более 100 уголовных производств в отношении предателей и коллаборантов.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 15:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об укреплении украинских границ и оперативной ситуации в Харьковской области в эфире «Единых новостей» рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".