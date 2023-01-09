Синєгубов: На Харківщині укріпляють фортифікаційні споруди на кордоні з рф
Про зміцнення українських кордонів та оперативну ситуацію в Харківській області в ефірі “Єдиних новин” розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по смт Шевченкове Куп’янського району, на жаль, 2 жінки загинули. Крім того, 6 людей зазнали поранення. Усім їм зараз надається медична допомога. Серед них дитина, яка отримала осколкове поранення шиї. Дівчинку одразу направили на операцію. Зараз медики борються за її життя», – повідомив Синєгубов.
Жодних військових в Шевченковому немає. Ворог знову свідомо завдав удару по цивільному об’єкту – місцевому ринку. Якби не те, що сьогодні понеділок, постраждалих було б набагато більше.
«У режимі 24/7 триває робота над підвищенням нашої обороноздатності та укріплення фортифікаційних споруд вздовж кордону з рф. Наші військові готові до будь-яких дій країни-агресора», – наголосив Синєгубов.
Правоохоронці наразі розслідують більше 100 кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 15:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміцнення українських кордонів та оперативну ситуацію в Харківській області в ефірі “Єдиних новин” розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".