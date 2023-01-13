Сотрудница налоговой на Харьковщине собирала дань для оккупантов

Прокуратура сообщила об очередной пособнице оккупантов из Купянска. Ей заочно сообщили о подозрении в госизмене.

В Купянске, захваченном врагом в первые дни полномасштабного вторжения, в «русский мир» вприпрыжку отправился не только мэр, но и депутаты, полицейские и сотрудники налоговой. О такой сотруднице, которая помогала оккупантам наполнять «бюджет» их фейкового образования, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Установлено, что старший государственный инспектор Купянской государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Харьковской области добровольно перешла на сторону врага во время оккупации российскими военными г. Купянск. Предательница прошла собеседование и аттестацию, после чего получила должность в так называемой Налоговой службе Харьковской области. Подозреваемая обеспечивала администрирование платежей с местных жителей оккупированной территории», — отметили прокуроры.

Кроме наполнения фейкового «бюджета», сотрудница налоговой агитировала своих коллег присоединиться к ней в «русском мире» и работать на оккупантов.

За все это женщине заочно сообщили о подозрении в госизмене.