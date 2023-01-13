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Сотрудница налоговой на Харьковщине собирала дань для оккупантов

Общество 09:46   13.01.2023
Оксана Горун
Сотрудница налоговой на Харьковщине собирала дань для оккупантов

Прокуратура сообщила об очередной пособнице оккупантов из Купянска. Ей заочно сообщили о подозрении в госизмене.

В Купянске, захваченном врагом в первые дни полномасштабного вторжения, в «русский мир» вприпрыжку отправился не только мэр, но и депутаты, полицейские и сотрудники налоговой. О такой сотруднице, которая помогала оккупантам наполнять «бюджет» их фейкового образования, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Предательница из налоговой Купянска

«Установлено, что старший государственный инспектор Купянской государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Харьковской области добровольно перешла на сторону врага во время оккупации российскими военными г. Купянск. Предательница прошла собеседование и аттестацию, после чего получила должность в так называемой Налоговой службе Харьковской области. Подозреваемая обеспечивала администрирование платежей с местных жителей оккупированной территории», — отметили прокуроры.

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    • Кроме наполнения фейкового «бюджета», сотрудница налоговой агитировала своих коллег присоединиться к ней в «русском мире» и работать на оккупантов.

    За все это женщине заочно сообщили о подозрении в госизмене.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила об очередной пособнице оккупантов из Купянска. Ей заочно сообщили о подозрении в госизмене".