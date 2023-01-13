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Співробітниця податкової на Харківщині збирала данину для окупантів

Суспільство 09:46   13.01.2023
Оксана Горун
Співробітниця податкової на Харківщині збирала данину для окупантів

Прокуратура поінформувала про чергову посібницю окупантів із Куп’янська. Їй заочно повідомили про підозру в держзраді.

У Куп’янську, захопленому ворогом у перші дні повномасштабного вторгнення, в “русский мир” підстрибом вирушив не лише мер, а й депутати, поліцейські та співробітники податкової. Про таку співробітницю, яка допомагала окупантам наповнювати “бюджет” їхнього фейкового утворення, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зрадниця з податкової Куп'янська

“Встановлено, що старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ. Зрадниця пройшла співбесіду та атестацію, після чого отримала посаду в так званій Податковій службі Харківської області. Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території”, – зазначили прокурори.

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    • Окрім наповнення фейкового “бюджету”, співробітниця податкової агітувала своїх колег приєднатися до неї в “русском мире” та працювати на окупантів.

    За все це жінці заочно повідомили про підозру в держзраді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Співробітниця податкової на Харківщині збирала данину для окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура поінформувала про чергову посібницю окупантів із Куп’янська. Їй заочно повідомили про підозру в держзраді".