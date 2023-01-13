Співробітниця податкової на Харківщині збирала данину для окупантів
Прокуратура поінформувала про чергову посібницю окупантів із Куп’янська. Їй заочно повідомили про підозру в держзраді.
У Куп’янську, захопленому ворогом у перші дні повномасштабного вторгнення, в “русский мир” підстрибом вирушив не лише мер, а й депутати, поліцейські та співробітники податкової. Про таку співробітницю, яка допомагала окупантам наповнювати “бюджет” їхнього фейкового утворення, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Встановлено, що старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ. Зрадниця пройшла співбесіду та атестацію, після чого отримала посаду в так званій Податковій службі Харківської області. Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території”, – зазначили прокурори.
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Окрім наповнення фейкового “бюджету”, співробітниця податкової агітувала своїх колег приєднатися до неї в “русском мире” та працювати на окупантів.
За все це жінці заочно повідомили про підозру в держзраді.
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Ви читали новину: «Співробітниця податкової на Харківщині збирала данину для окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура поінформувала про чергову посібницю окупантів із Куп’янська. Їй заочно повідомили про підозру в держзраді".