Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает расти
С 9 по 15 января в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 6%.
Всего в течение недели заболели 3073 человека (с учетом случаев Covid-19), из них 1022 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
«В течение последних трех недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — отметили в центре.
При этом показатель заболеваемости меньше прошлогоднего более чем на 59% и не превышает показатель эпидемического порога.
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Больше всего людей на прошлой неделе заболели в Лозовском районе, меньше всего — в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 15 января в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 6%.".