Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает расти

С 9 по 15 января в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 6%.

Всего в течение недели заболели 3073 человека (с учетом случаев Covid-19), из них 1022 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

«В течение последних трех недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — отметили в центре.

При этом показатель заболеваемости меньше прошлогоднего более чем на 59% и не превышает показатель эпидемического порога.

Больше всего людей на прошлой неделе заболели в Лозовском районе, меньше всего — в Харькове.