Live
  • Понедельник 16.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает расти

Общество 21:27   16.01.2023
Елена Нагорная
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает расти

С 9 по 15 января в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 6%.

Всего в течение недели заболели 3073 человека (с учетом случаев Covid-19), из них 1022 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

«В течение последних трех недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — отметили в центре.

При этом показатель заболеваемости меньше прошлогоднего более чем на 59% и не превышает показатель эпидемического порога.

Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, не исключена вспышка Covid-19 — Хаустов

Больше всего людей на прошлой неделе заболели в Лозовском районе, меньше всего — в Харькове.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:00
У харьковчан — последняя возможность сфотографироваться возле елки в метро
20:38
В Чугуевском районе мужчина умер в собственном доме (фото)
19:50
3,52 промилле: мертвецки пьяный водитель устроил в Харькове ДТП (фото)
19:27
В Харькове в шестой раз перезапустили отопление после субботнего блэкаута
19:10
Лучший танк РФ подбили на Луганщине защитники из 92-й ОМБр — Цаплиенко (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине продолжает расти»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 15 января в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 6%.".