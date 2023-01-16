Live
  • Понеділок 16.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує зростати

Суспільство 21:27   16.01.2023
Олена Нагорна
Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує зростати

З 9 по 15 січня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла більш ніж на 6%.

Загалом протягом тижня захворіли 3073 особи (з урахуванням випадків Covid-19), із них 1022 дитини віком до 17 років, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“Упродовж останніх трьох тижнів в області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи та Covid-19 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – зазначили у центрі.

При цьому показник захворюваності менший за торішній більш ніж на 59% і не перевищує показник епідемічного порога.

Читайте також: Захворюваність на грип і ГРВІ зростає, не виключений спалах Covid-19 – Хаустов

Найбільше людей минулого тижня захворіло у Лозівському районі, найменше – у Харкові.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:00
У харків’ян – остання можливість сфотографуватися біля ялинки в метро
20:38
У Чугуївському районі чоловік помер у власному будинку (фото)
19:50
3,52 проміле: мертвецьки п’яний водій влаштував у Харкові ДТП (фото)
19:27
У Харкові вшосте перезапустили систему опалення після суботнього блекауту
19:10
Кращий танк РФ підбили на Луганщині захисники з 92-ї ОМБр – Цаплієнко (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує зростати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 по 15 січня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла більш ніж на 6%.".