Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує зростати

З 9 по 15 січня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла більш ніж на 6%.

Загалом протягом тижня захворіли 3073 особи (з урахуванням випадків Covid-19), із них 1022 дитини віком до 17 років, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“Упродовж останніх трьох тижнів в області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи та Covid-19 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – зазначили у центрі.

При цьому показник захворюваності менший за торішній більш ніж на 59% і не перевищує показник епідемічного порога.

Найбільше людей минулого тижня захворіло у Лозівському районі, найменше – у Харкові.