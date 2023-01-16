Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині продовжує зростати
З 9 по 15 січня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла більш ніж на 6%.
Загалом протягом тижня захворіли 3073 особи (з урахуванням випадків Covid-19), із них 1022 дитини віком до 17 років, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
“Упродовж останніх трьох тижнів в області відмічається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується сумісною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи та Covid-19 сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – зазначили у центрі.
При цьому показник захворюваності менший за торішній більш ніж на 59% і не перевищує показник епідемічного порога.
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Найбільше людей минулого тижня захворіло у Лозівському районі, найменше – у Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 по 15 січня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла більш ніж на 6%.".