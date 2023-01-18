Планировала бюджет оккупантов: на Харьковщине выявили предательницу
О подозрении заочно сообщили коллаборантке, которая работала на оккупантов в Купянске.
42-летняя женщина переехала в Купянск из Лимана Донецкой области и решила любить «русский мир» на Харьковщине.
«Во время оккупации добровольно пошла на сотрудничество с представителями РФ. Так, в конце июня 2022 года женщина заняла должность «и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов в так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Предательница помогала захватчикам формировать «бюджетную систему». В том числе — составляла отчеты о поступлениях в «бюджет». Кроме того, она оптимистично занималась долгосрочным планированием: собирала информацию о соц-эконом развитии района, чтобы составить проект доходной части «бюджета» на будущие периоды.
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Однако вместо проекта бюджета заочно получила подозрение в коллаборационизме.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении заочно сообщили коллаборантке, которая работала на оккупантов в Купянске".