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Планировала бюджет оккупантов: на Харьковщине выявили предательницу

Общество 09:45   18.01.2023
Оксана Горун
Планировала бюджет оккупантов: на Харьковщине выявили предательницу

О подозрении заочно сообщили коллаборантке, которая работала на оккупантов в Купянске.

42-летняя женщина переехала в Купянск из Лимана Донецкой области и решила любить «русский мир» на Харьковщине.

«Во время оккупации добровольно пошла на сотрудничество с представителями РФ. Так, в конце июня 2022 года женщина заняла должность «и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов в так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Коллаборантка из Купянска под подозрением

Предательница помогала захватчикам формировать «бюджетную систему». В том числе — составляла отчеты о поступлениях в «бюджет». Кроме того, она оптимистично занималась долгосрочным планированием: собирала информацию о соц-эконом развитии района, чтобы составить проект доходной части «бюджета» на будущие периоды.

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Однако вместо проекта бюджета заочно получила подозрение в коллаборационизме.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении заочно сообщили коллаборантке, которая работала на оккупантов в Купянске".