Планувала бюджет окупантів: на Харківщині виявили зрадницю

Про підозру заочно повідомили колаборантку, яка працювала на окупантів у Куп’янську.

42-річна жінка переїхала до Куп’янська з Лимана Донецької області та вирішила любити “русский мир” на Харківщині.

“Під час окупації добровільно пішла на співпрацю з представниками РФ. Так, наприкінці червня 2022 року жінка обійняла посаду “и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов управления финансов” у так званій “ВГА Купянского района Харьковской області“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зрадниця допомагала загарбникам формувати “бюджетну систему”. У тому числі – складала звіти про надходження до “бюджету”. Крім того, вона оптимістично займалася довгостроковим плануванням: збирала інформацію щодо соцеконом розвитку району, щоб скласти проєкт доходної частини “бюджету” на майбутні періоди.

Проте замість проєкту бюджету заочно отримала підозру в колабораціонізмі.