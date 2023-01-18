Live
  • Середа 18.01.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69

Планувала бюджет окупантів: на Харківщині виявили зрадницю

Суспільство 09:45   18.01.2023
Оксана Горун
Планувала бюджет окупантів: на Харківщині виявили зрадницю

Про підозру заочно повідомили колаборантку, яка працювала на окупантів у Куп’янську.

42-річна жінка переїхала до Куп’янська з Лимана Донецької області та вирішила любити “русский мир” на Харківщині.

“Під час окупації добровільно пішла на співпрацю з представниками РФ. Так, наприкінці червня 2022 року жінка обійняла посаду “и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов управления финансов” у так званій “ВГА Купянского района Харьковской області“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Колаборантка з Куп'янська під підозрою

Зрадниця допомагала загарбникам формувати “бюджетну систему”. У тому числі – складала звіти про надходження до “бюджету”. Крім того, вона оптимістично займалася довгостроковим плануванням: збирала інформацію щодо соцеконом розвитку району, щоб скласти проєкт доходної частини “бюджету” на майбутні періоди.

Читайте також: Син розбив Герб, батько працював у “ВГА” – зраднику повідомили про підозру

Проте замість проєкту бюджету заочно отримала підозру в колабораціонізмі.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

20:25
Будинки, гаражі та “швидка” пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник
18:57
Під суд піде жителька Ізюмщини, яка очолила “сельское поселение”
17:18
Ракетні удари по Куп’янщині: прокуратура показала фото наслідків
16:14
Синєгубов: армія рф обстріляла Куп’янськ, зруйнувала автотранспортний коледж
11:35
Син розтрощив Герб, батько працював у “ВГА” – зраднику повідомили про підозру

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Планувала бюджет окупантів: на Харківщині виявили зрадницю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру заочно повідомили колаборантку, яка працювала на окупантів у Куп’янську".