Планувала бюджет окупантів: на Харківщині виявили зрадницю
Про підозру заочно повідомили колаборантку, яка працювала на окупантів у Куп’янську.
42-річна жінка переїхала до Куп’янська з Лимана Донецької області та вирішила любити “русский мир” на Харківщині.
“Під час окупації добровільно пішла на співпрацю з представниками РФ. Так, наприкінці червня 2022 року жінка обійняла посаду “и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов управления финансов” у так званій “ВГА Купянского района Харьковской області“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Зрадниця допомагала загарбникам формувати “бюджетну систему”. У тому числі – складала звіти про надходження до “бюджету”. Крім того, вона оптимістично займалася довгостроковим плануванням: збирала інформацію щодо соцеконом розвитку району, щоб скласти проєкт доходної частини “бюджету” на майбутні періоди.
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Проте замість проєкту бюджету заочно отримала підозру в колабораціонізмі.
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Ви читали новину: «Планувала бюджет окупантів: на Харківщині виявили зрадницю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру заочно повідомили колаборантку, яка працювала на окупантів у Куп’янську".