Следователи Харьковщины берут костный мозг у погибших для экспертизы ДНК
Криминалисты и следователи пытаются установить ДНК тел, обнаруженных на Изюмском кладбище, рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
В настоящее время работающие следователи отобрали ДНК у всех, кто обращался. И сейчас продолжают сбор данных неустановленных погибших.
«Из-за того, что тела лежали в земле более полугода, взять у них образец ДНК сложно. Но мы нашли выход – отбираем костный мозг из некоторых костей, и анализ из них отправляем в наши лаборатории», — рассказал Болвинов.
Напомним, из Изюмского захоронения изъяли 451 тело: 198 гражданских мужчин, 212 женщин, 7 детей и 22 военнослужащих. Остаются неопознанными 145 тел.
На 1 января 2023 года в Харьковской области погибли 1699 гражданских, в том числе 74 ребенка, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции 3 ранга Владимир Тимошко.
С 19 декабря работники следственного управления ГУНП в Харьковской области провели исследование буквального эпителия и определили ДНК-профили около 30 человек, имеющих родственные связи с погибшими в Изюме.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Криминалисты и следователи пытаются установить ДНК тел, обнаруженных на Изюмском кладбище, рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".