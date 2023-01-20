Следователи Харьковщины берут костный мозг у погибших для экспертизы ДНК

Криминалисты и следователи пытаются установить ДНК тел, обнаруженных на Изюмском кладбище, рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В настоящее время работающие следователи отобрали ДНК у всех, кто обращался. И сейчас продолжают сбор данных неустановленных погибших.



«Из-за того, что тела лежали в земле более полугода, взять у них образец ДНК сложно. Но мы нашли выход – отбираем костный мозг из некоторых костей, и анализ из них отправляем в наши лаборатории», — рассказал Болвинов.

Напомним, из Изюмского захоронения изъяли 451 тело: 198 гражданских мужчин, 212 женщин, 7 детей и 22 военнослужащих. Остаются неопознанными 145 тел.



На 1 января 2023 года в Харьковской области погибли 1699 гражданских, в том числе 74 ребенка, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции 3 ранга Владимир Тимошко.

С 19 декабря работники следственного управления ГУНП в Харьковской области провели исследование буквального эпителия и определили ДНК-профили около 30 человек, имеющих родственные связи с погибшими в Изюме.