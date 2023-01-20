Слідчі Харківщини беруть кістковий мозок у загиблих для експертизи ДНК
Криміналісти та слідчі намагаються встановити ДНК тіл, виявлених на Ізюмському цвинтарі, розповів начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Наразі працюючі слідчі відібрали ДНК у всіх, хто звертався. І зараз продовжують збирання даних невстановлених загиблих.
«Через те, що тіла лежали в землі понад півроку, взяти у них зразок ДНК складно. Але ми знайшли вихід – відбираємо кістковий мозок із деяких кісток, і аналіз із них відправляємо до наших лабораторій», – розповів Болвінов.
Нагадаємо, з Ізюмського поховання вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 жінок, 7 дітей та 22 військовослужбовці. Залишаються невідомими 145 тіл.
Станом на 1 січня 2023 року в Харківській області загинуло 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини, повідомив начальник ГУНП у Харківській області генерал поліції 3 рангу Володимир Тимошко.
З 19 грудня працівники слідчого управління ГУНП у Харківській області провели дослідження епітелію та визначили ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими в Ізюмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 13:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Криминалисты и следователи пытаются установить ДНК тел, обнаруженных на Изюмском кладбище, рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".