Центр для раненых детей и взрослых начал работать в Харькове

О центре рассказала Ольга Ридна, глава БО БФ «Развитие и Социальная справедливость Украины» и руководитель центра.

«Раненые гражданские – это одна из самых уязвимых категорий граждан. Это дети и подростки, женщины и мужчины иногда очень преклонных лет. Нашему самому маленькому пострадавшему было три месяца, когда он был ранен, а его мама убита. Многие пострадавшие имеют осколочные и огнестрельные раны различной тяжести, травматические ампутации, теряют зрение, получают другие тяжелые травмы.

В январе 2023 года в Харькове мы наконец-то открыли центр комплексной помощи для семей, в которых есть раненые или погибшие гражданские. Программа поддержки реализуется нашим благотворительным фондом «Розвиток та Соціальна справедливість України», при поддержке благотворительной организации «Українська освітня платформа», благодаря которой и стартовала эта программа. В центре планируется оказание гуманитарной помощи (продукты, гигиена, лекарства), будут проводиться консультации юриста, психолога, реабилитолога. Будет работать колл-центр, «горячая линия».

Очень важно понимать актуальность этого проекта. Главной проблемой является отсутствие поддержки государства семьям, где есть раненые дети, женщины или мужчины (гражданские). Раненые люди в Харькове и Харьковской области (а это сотни людей всех возрастов) вынуждены за свои средства лечиться, оплачивать очень дорогие операции, протезы, реабилитацию, покупать необходимые продукты и лекарства. Кроме того, большинство из них из-за тяжелого состояния здоровья не могут работать и не получают никаких выплат. Также присутствует множество нарушений при оформлении группы инвалидности. Всем (и раненым, и членам их семей) нужна квалифицированная помощь психотерапевтов, имеющих опыт работы с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Некоторым женщинам нужна пластическая хирургия, но у них нет таких больших денег. Со всеми вышеуказанными проблемами пострадавшие сталкиваются не только в Харьковской области, такая же ситуация складывается и в других областях, где шли или идут активные боевые действия.

Целью работы центра является оказание комплексной помощи семьям раненых. А также инициирование изменений в законодательстве для защиты прав ветеранов и инвалидов войны, внедрение медицинских программ, покрывающих расходы на лечение, реабилитацию или протезирование для тех, кто имеет травмы или увечья из-за военных действий. Должны быть запущены государственные программы материальной поддержки семей раненых гражданских.

В наш центр могут обратиться раненые и получить помощь, позвонив по номеру +380950365633.

Наш фонд «Развитие и Социальная справедливость Украины» нуждается в финансовой поддержке благотворителей – для предоставления адресной помощи пострадавшим, которые не могут оплатить операции, лечение или реабилитацию. И еще мы будем рады поддержке правозащитных центров и организаций.

Более подробно о потребностях центра и планах развития программы я могу рассказать при личной встрече», — отметила Ольга Ридна.