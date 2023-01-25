Live
  • Середа 25.01.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Центр для поранених дітей та дорослих почав працювати у Харкові

Інтерв'ю 07:39   25.01.2023
Олексій Наумов
Центр для поранених дітей та дорослих почав працювати у Харкові

Про центр розповіла Ольга Рідна, голова БО БФ “Розвиток та Соціальна справедливість України” та керівник центру.

“Поранені цивільні – це одна з самих вразливих категорій громадян. Це діти та підлітки, жінки та чоловіки іноді дуже похилого віку. Нашому самому маленькому постраждалому було три місяці, коли його було поранено, а його маму вбито. Багато постраждалих мають уламкові та вогнепальні рани різної тяжкості, є травматичні ампутації, втрата очей та інші важкі травми.

У січні 2023 року в Харкові ми нарешті відкрили центр комплексної допомоги для родин, в яких є поранені чи загиблі цивільні. Програма підтримки реалізовується нашим благодійним фондом “Розвиток та Соціальна справедливість України”, за підтримки благодійної організації “Українська освітня платформа”, завдяки якій і стартував цей проєкт. У центрі планується надання гуманітарної допомоги (продукти, гігієна, ліки), будуть проводитися консультації юриста, заняття з психологом, консультації реабілітолога. Працюватиме кол-центр, “гаряча лінія”.

Ольга Ридна - руководитель Центра для раненых детей и взрослых в Харькове

Дуже важливо розуміти актуальність цього проєкту. Бо головна проблема полягає в тому, що родинам, де є поранені діти, жінки чи  чоловіки (цивільні) держава практично не допомагає. Поранені люди в Харкові та Харківській області (а це сотні людей різного віку) вимушені за свої кошти лікуватися, оплачувати дуже дорогі операції, протези, реабілітацію, купувати необхідні продукти та ліки. Крім того, більшість з них, через важкий стан здоров’я не можуть працювати та не отримують ніяких виплат. Також присутні багато порушень при оформленні групи інвалідності. Всім (і пораненим, і членам їх родин) потрібна кваліфікована допомога психотерапевтів, які мають досвід роботи з ПТСР (посттравматичним стресовим розладом). Деяким жінкам потрібна пластична хірургія, але у них немає таких великих грошей. З усіма вищевказаними проблемами постраждалі стикаються не тільки в Харківській області, така ж ситуація складається і в інших області, де йшли чи йдуть активні бойові дії.

Центр для раненых детей и взрослых в Харькове

Метою роботи центру є надання комплексної допомоги родинам поранених. А також ініціювання змін до законодавства у захисті прав ветеранів та інвалідів війни, впровадження медичних програм, які б покривали витрати на лікування, реабілітацію чи протезування для тих, хто має травми чи каліцтва через воєнні дії. А також державних програм матеріальної підтримки родин поранених цивільних.

У центр можуть звернутися ті, хто має поранення та отримати допомогу, зателефонувавши за номером +380950365633.

Наш фонд “Розвиток та Соціальна справедливість України” потребує фінансової підтримки благодійників – для надання адресної допомоги постраждалим, які не можуть оплатити операції, лікування чи реабілітацію. І ще ми будемо раді підтримці правозахисних центрів та громадських організацій.

Більше детально про потреби центру та плани щодо розвитку програми я можу розповісти при особистій зустрічі”, – зазначила Ольга Рідна.

Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

12:08
Ранковий смертельний обстріл Харківщини: з’явилися фото наслідків
10:45
У центрі Харкова помітили лисицю (відео)
20:58
Від Червоного Хреста та ООН: яку матдопомогу можуть отримати жителі Харківщини
13:03
На Харківщині двоє поранених і пошкоджені будинки через обстріл рф
08:46
Двоє поранених та пошкоджена 5-поверхівка – Синєгубов про обстріли Харківщини

  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Центр для поранених дітей та дорослих почав працювати у Харкові»; з категорії Інтерв'ю на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про центр розповіла Ольга Рідна, голова БО БФ “Розвиток та Соціальна справедливість України” та керівник центру".