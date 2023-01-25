Центр для поранених дітей та дорослих почав працювати у Харкові

Про центр розповіла Ольга Рідна, голова БО БФ “Розвиток та Соціальна справедливість України” та керівник центру.

“Поранені цивільні – це одна з самих вразливих категорій громадян. Це діти та підлітки, жінки та чоловіки іноді дуже похилого віку. Нашому самому маленькому постраждалому було три місяці, коли його було поранено, а його маму вбито. Багато постраждалих мають уламкові та вогнепальні рани різної тяжкості, є травматичні ампутації, втрата очей та інші важкі травми.

У січні 2023 року в Харкові ми нарешті відкрили центр комплексної допомоги для родин, в яких є поранені чи загиблі цивільні. Програма підтримки реалізовується нашим благодійним фондом “Розвиток та Соціальна справедливість України”, за підтримки благодійної організації “Українська освітня платформа”, завдяки якій і стартував цей проєкт. У центрі планується надання гуманітарної допомоги (продукти, гігієна, ліки), будуть проводитися консультації юриста, заняття з психологом, консультації реабілітолога. Працюватиме кол-центр, “гаряча лінія”.

Дуже важливо розуміти актуальність цього проєкту. Бо головна проблема полягає в тому, що родинам, де є поранені діти, жінки чи чоловіки (цивільні) держава практично не допомагає. Поранені люди в Харкові та Харківській області (а це сотні людей різного віку) вимушені за свої кошти лікуватися, оплачувати дуже дорогі операції, протези, реабілітацію, купувати необхідні продукти та ліки. Крім того, більшість з них, через важкий стан здоров’я не можуть працювати та не отримують ніяких виплат. Також присутні багато порушень при оформленні групи інвалідності. Всім (і пораненим, і членам їх родин) потрібна кваліфікована допомога психотерапевтів, які мають досвід роботи з ПТСР (посттравматичним стресовим розладом). Деяким жінкам потрібна пластична хірургія, але у них немає таких великих грошей. З усіма вищевказаними проблемами постраждалі стикаються не тільки в Харківській області, така ж ситуація складається і в інших області, де йшли чи йдуть активні бойові дії.

Метою роботи центру є надання комплексної допомоги родинам поранених. А також ініціювання змін до законодавства у захисті прав ветеранів та інвалідів війни, впровадження медичних програм, які б покривали витрати на лікування, реабілітацію чи протезування для тих, хто має травми чи каліцтва через воєнні дії. А також державних програм матеріальної підтримки родин поранених цивільних.

У центр можуть звернутися ті, хто має поранення та отримати допомогу, зателефонувавши за номером +380950365633.

Наш фонд “Розвиток та Соціальна справедливість України” потребує фінансової підтримки благодійників – для надання адресної допомоги постраждалим, які не можуть оплатити операції, лікування чи реабілітацію. І ще ми будемо раді підтримці правозахисних центрів та громадських організацій.

Більше детально про потреби центру та плани щодо розвитку програми я можу розповісти при особистій зустрічі”, – зазначила Ольга Рідна.