День сурка на Харьковщине: Тимка сделает прогноз на весну несмотря на войну

В Харьковской области в этом году не откажутся от традиции отмечать День сурка.

Об этом заведующий биологической университетской лаборатории «Восточные степи» Владимир Грубник сообщил «Суспільне Харків».

«Это одно из немногих событий, традиций, которые не исчезают во время войны. Считаю, что это очень важно для людей — услышать прогноз Тимки на следующий год, на весну», — отметил Грубник.

Другие вопросы, которые традиционно задают Тимке, уже придумали, добавил он. А то, что сурка разбудят для прогноза, не нанесет животному вреда, утверждает Грубник.

Как и в каком формате Тимка будет делать прогноз — пока неизвестно.

Напомним, что День сурка отмечают на Харьковщине с 2004 года. За все это время почетную миссию предсказателя исполняли три грызуна: Тимка, Тимка ll, а с 2018 года — Тимка lll. В 2022 сурок предсказал раннюю, но холодную весну. Кроме метеопрогноза грызун обычно отвечает на вопрос, связанный с общественно-политической сферой.

Согласно поверью, если сурок просыпается в солнечную погоду и видит свою тень — зима продлится еще шесть недель, если же на улице пасмурно и грызун тень не видит — весна будет ранней.

Как сообщалось, Тимка III провел в оккупации полгода. Вместе с другими животными он находился в селе Нестеровка Великобурлукской громады, которое ВСУ освободили от российских военных в сентябре.