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День бабака на Харківщині: Тимко зробить прогноз на весну попри війну

Суспільство 14:52   28.01.2023
Олена Нагорна
День бабака на Харківщині: Тимко зробить прогноз на весну попри війну

У Харківській області цьогоріч не відмовляться від традиції відзначати День бабака.

Про це завідувач біологічної університетської лабораторії “Східні степи” Володимир Грубник повідомив “Суспільне Харків”.

“Це одна з небагатьох подій, традицій, яка не зникає під час війни. Вважаю, що це дуже важливо для людей почути прогноз Тимка на наступний рік, на весну”, – зазначив Грубник.

Інші питання, які традиційно ставлять Тимку, вже вигадали, додав він. А те, що бабака розбудять для прогнозу, не завдасть тварині шкоди, стверджує Грубник.

Як і в якому форматі Тимко робитиме прогноз – наразі невідомо.

Нагадаємо, що День бабака відзначають на Харківщині з 2004 року. За весь цей час почесну місію віщуна виконували три гризуни: Тимко, Тимко ll, а з 2018 року – Тимко lll. У 2022-му бабак передбачив ранню, але холодну весну. Крім метеопрогнозу гризун зазвичай відповідає на питання, пов’язане з суспільно-політичною сферою.

Згідно з повір’ям, якщо бабак прокидається в сонячну погоду і бачить свою тінь – зима триватиме ще шість тижнів, якщо ж надворі похмуро і гризун тінь не бачить – весна буде ранньою.

Як повідомлялося, Тимко III провів в окупації пів року. Разом з іншими тваринами він перебував у селі Нестерівка Великобурлуцької громади, яке ЗСУ у вересні звільнили від російських військових.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 14:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області цьогоріч не відмовляться від традиції відзначати День бабака.".