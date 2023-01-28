Live
  • Суббота 28.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

В субботу свет на Харьковщине планируют отключать по графику

Общество 10:16   28.01.2023
Елена Нагорная
В субботу свет на Харьковщине планируют отключать по графику

28 января электричество в Харьковской области планируют отключать по графику. Укрэнерго определило лимиты потребления на сутки для всех регионов.

Как отметили в национальной энергетической компании, потребление электроэнергии несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения небольшой, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным.

«Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые вызвали повреждения энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — пояснили в Укрэнерго.

График почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области с 23 по 29 января можно загрузить по ссылке Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01.

График с 30 января по 5 февраляГрафік_погодинних_відключень30_01_05_02

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:12
Полиция поймала на Харьковщине наркоагрария и трех пьяных водителей
08:46
Бойцы ГСЧС тушили пожар из-за обстрела в селе Глубокое на севере от Харькова
08:32
На Харьковщине — один раненый, разбиты лицей и дом: утренняя сводка Синегубова
08:02
ISW проанализировал статью Bloomberg и оценил риски наступления на Харьковщину
07:31
Более 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляны лишь на одном направлении

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В субботу свет на Харьковщине планируют отключать по графику»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 10:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января электричество в Харьковской области планируют отключать по графику. Укрэнерго определило лимиты потребления на сутки для всех регионов.".