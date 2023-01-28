В субботу свет на Харьковщине планируют отключать по графику
28 января электричество в Харьковской области планируют отключать по графику. Укрэнерго определило лимиты потребления на сутки для всех регионов.
Как отметили в национальной энергетической компании, потребление электроэнергии несколько уменьшилось, что характерно для выходных. Но объем уменьшения небольшой, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным.
«Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые вызвали повреждения энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — пояснили в Укрэнерго.
График почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области с 23 по 29 января можно загрузить по ссылке Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01.
График с 30 января по 5 февраля — Графік_погодинних_відключень30_01_05_02
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 10:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января электричество в Харьковской области планируют отключать по графику. Укрэнерго определило лимиты потребления на сутки для всех регионов.".