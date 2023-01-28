У суботу світло на Харківщині планують вимикати за графіком

28 січня електрику в Харківській області планують вимикати за графіком. Укренерго визначило ліміти споживання на добу для всіх регіонів.

Як зазначили у національній енергетичній компанії, споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.



“Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, — пояснили в Укренерго.

Графік погодинних відключень електроенергії в Харківській області з 23 по 29 січня можна завантажити за посиланням Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01

Графік з 30 січня по 5 лютого – Графік_погодинних_відключень30_01_05_02