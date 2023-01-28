У суботу світло на Харківщині планують вимикати за графіком
28 січня електрику в Харківській області планують вимикати за графіком. Укренерго визначило ліміти споживання на добу для всіх регіонів.
Як зазначили у національній енергетичній компанії, споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.
“Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, — пояснили в Укренерго.
Графік погодинних відключень електроенергії в Харківській області з 23 по 29 січня можна завантажити за посиланням Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01
Графік з 30 січня по 5 лютого – Графік_погодинних_відключень30_01_05_02
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 10:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня електрику у Харківській області планують вимикати за графіком. Укренерго визначило ліміти споживання на добу для всіх регіонів.".