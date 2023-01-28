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У суботу світло на Харківщині планують вимикати за графіком

Суспільство 10:16   28.01.2023
Олена Нагорна
У суботу світло на Харківщині планують вимикати за графіком

28 січня електрику в Харківській області планують вимикати за графіком. Укренерго визначило ліміти споживання на добу для всіх регіонів.

Як зазначили у національній енергетичній компанії, споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.

“Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, — пояснили в Укренерго.

Графік погодинних відключень електроенергії в Харківській області з 23 по 29 січня можна завантажити за посиланням Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01

Графік з 30 січня по 5 лютого Графік_погодинних_відключень30_01_05_02

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня електрику у Харківській області планують вимикати за графіком. Укренерго визначило ліміти споживання на добу для всіх регіонів.".