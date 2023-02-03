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Харьковские добровольцы показали результат удара по оккупантам под Бахмутом

Происшествия 08:51   03.02.2023
Оксана Горун
Харьковские добровольцы показали результат удара по оккупантам под Бахмутом Фото: telegram «Хартия»

Воины добровольческого подразделения «Хартия» занимаются аэроразведкой и корректировкой артиллерии Сил обороны под Бахмутом.

Видео очередной точной отработки позиций оккупантов опубликовали в telegram «Хартии».

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«Ночная корректировка огня от аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» успешно дополнена работой смежной артиллерии на Бахмутском направлении. Результат в конце видео», — подписали воины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины добровольческого подразделения «Хартия» занимаются аэроразведкой и корректировкой артиллерии Сил обороны под Бахмутом".