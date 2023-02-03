Харьковские добровольцы показали результат удара по оккупантам под Бахмутом

Воины добровольческого подразделения «Хартия» занимаются аэроразведкой и корректировкой артиллерии Сил обороны под Бахмутом.

Видео очередной точной отработки позиций оккупантов опубликовали в telegram «Хартии».

«Ночная корректировка огня от аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» успешно дополнена работой смежной артиллерии на Бахмутском направлении. Результат в конце видео», — подписали воины.