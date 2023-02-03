Харьковские добровольцы показали результат удара по оккупантам под Бахмутом
Фото: telegram «Хартия»
Воины добровольческого подразделения «Хартия» занимаются аэроразведкой и корректировкой артиллерии Сил обороны под Бахмутом.
Видео очередной точной отработки позиций оккупантов опубликовали в telegram «Хартии».
Читайте также: Харьковские бойцы устроили оккупантам под Бахмутом «Игру в кальмара» (Видео)
«Ночная корректировка огня от аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» успешно дополнена работой смежной артиллерии на Бахмутском направлении. Результат в конце видео», — подписали воины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковские добровольцы показали результат удара по оккупантам под Бахмутом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины добровольческого подразделения «Хартия» занимаются аэроразведкой и корректировкой артиллерии Сил обороны под Бахмутом".