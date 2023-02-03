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Харківські добровольці показали результат удару по окупантах під Бахмутом

Події 08:51   03.02.2023
Оксана Горун
Харківські добровольці показали результат удару по окупантах під Бахмутом

Воїни добровольчого підрозділу “Хартія” займаються аеророзвідкою та коригуванням артилерії Сил оборони під Бахмутом.

Відео чергового точного відпрацювання позицій окупантів опублікували у телеграмі “Хартії”.

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“Нічне коригування вогню від аеророзвідки Добровольчого підрозділу Хартія вдало доповнене роботою суміжної артилерії на Бахмутському напрямку. Результат в кінці відео”, – підписали воїни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни добровольчого підрозділу “Хартія” займаються аеророзвідкою та коригуванням артилерії Сил оборони під Бахмутом".