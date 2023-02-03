Харківські добровольці показали результат удару по окупантах під Бахмутом

Воїни добровольчого підрозділу “Хартія” займаються аеророзвідкою та коригуванням артилерії Сил оборони під Бахмутом.

Відео чергового точного відпрацювання позицій окупантів опублікували у телеграмі “Хартії”.

“Нічне коригування вогню від аеророзвідки Добровольчого підрозділу Хартія вдало доповнене роботою суміжної артилерії на Бахмутському напрямку. Результат в кінці відео”, – підписали воїни.