Харківські добровольці показали результат удару по окупантах під Бахмутом
Воїни добровольчого підрозділу “Хартія” займаються аеророзвідкою та коригуванням артилерії Сил оборони під Бахмутом.
Відео чергового точного відпрацювання позицій окупантів опублікували у телеграмі “Хартії”.
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“Нічне коригування вогню від аеророзвідки Добровольчого підрозділу Хартія вдало доповнене роботою суміжної артилерії на Бахмутському напрямку. Результат в кінці відео”, – підписали воїни.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни добровольчого підрозділу “Хартія” займаються аеророзвідкою та коригуванням артилерії Сил оборони під Бахмутом".