«Обещали отпуск, а направили в Бахмут». На фронте погиб ветеринар из Харькова
О гибели под Бахмутом харьковского добровольца и ветеринара Антона Пушкаря сообщил на своей странице в Facebook его брат Тарас.
«Сегодня узнал, что его 9 дней назад не стало. Брат был лучший – он хоть и был моложе меня на два года, но поступки его всегда были, как у старшего брата. Да и жизнь его потрепала — когда на нас смотрели, то всегда старшим братом называли его, а меня младшим, несмотря на то, что я с бородой, а он — нет. Работал ветеринаром, хотя и было тяжело, но всегда имел кучу заказов, потому что умел все и мог это сделать дома у заказчика. Сам приютил 4 брошенных собаки и 6 кошек. Не давал обидеть ни человека, ни животного. Пошел по зову души, отвоевал родную Харьковщину в составе терробороны, затем НГУ. Обещали отпуск, но направили в Бахмут», – написал Тарас Пушкарь.
Антон Пушкар дважды был на фронте: сначала ушел в 2016 году на 14 месяцев в АТО. И сразу записался в ТРО после полномасштабного вторжения россиян, повоевал почти полных 11 месяцев.
Похороны воина Антона Пушкаря пройдут после заупокойной службы 6 февраля 2023 в 11.00 в Храме Святого Семейства. В 12.30-13.00 состоится гражданская панихида возле Музыкальной школы М.Даниловка. Собственно похороны пройдут на кладбище пгт. Малой Даниловки ориентировочно в 13.00-14.00 в понедельник, 6 февраля 2023 г.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 18:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели под Бахмутом харьковского добровольца и ветеринара Антона Пушкаря сообщил на своей странице в Facebook его брат Тарас Пушкарь.".