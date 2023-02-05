«Обіцяли відпустку, направили в Бахмут». На фронті загинув ветеринар з Харкова

Про загибель під Бахмутом харківського добровольця та ветеринара Антона Пушкаря повідомив на своїй сторінці у Facebook його брат Тарас.

«Сьогодні дізнався, що його 9 днів тому не стало. Брат був найкращий – він хоч і був молодший за мене на два роки, але вчинки його завжди були, як у старшого брата. Та й життя його потріпало – коли на нас дивилися, то завжди старшим братом називали його, а мене молодшим, попри те, що я з бородою, а він – ні. Працював ветеринаром, хоч і було важко, але завжди мав купу замовлень, бо вмів все і міг це зробити вдома у замовника. Сам прихистив 4 кинутих собаки і 6 котів. Не давав скривдити ні людину, ні тварину. Пішов за покликом душі, відвоював рідну Харківщину в складі тероборони, потім НГУ. Обіцяли відпустку, але направили в Бахмут», – написав Тарас Пушкар.







Антон Пушкар двічі був на фронті: спершу пішов у 2016 році на 14 місяців в АТО. І відразу записався в ТРО після повномасштабного вторгнення московітів, повоював майже повних 11 місяців.

Похорон воїна Антона Пушкаря відбудеться після заупокійної служби 6 лютого 2023 року об 11.00 у Храмі Святого Сімейства. Після цього, о 12.30-13.00 відбудеться громадське прощання з Антоном біля Музичної школи М.Данилівка. Власне поховання відбувається на цвинтарі смт. Малої Данилівки орієнтовно о 13.00-14.00 в понеділок, 6 лютого 2023 р.