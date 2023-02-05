Терехов: В Харькове в пострадавших из-за обстрела жилых домах дали отопление

В жилых домах, пострадавших в результате утренних обстрелов центра Харькова, коммунальщики сейчас работают над восстановлением электроснабжения, сообщил в эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Наши коммунальные службы все вместе работают, чтобы восстановить услуги в этих домах. Сейчас мы уже запустили отопление, подключаем электричество», – сообщил мэр.

Восстановительные работы продолжаются в поврежденном здании Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. М. Бекетова. Там специалисты продолжают разбирать завалы и устранять аварийность поврежденных участков.



Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек. Терехов сообщил, что в поврежденном доме нет угрозы обрушения.