Терехов: У Харкові в будинках, що постраждали через обстріл, дали опалення

У житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова, комунальники зараз працюють над відновленням електропостачання, повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже запустили опалення, підключаємо електрику», – повідомив мер.

Відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.



Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення.