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Терехов: У Харкові в будинках, що постраждали через обстріл, дали опалення

Події 15:33   05.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: У Харкові в будинках, що постраждали через обстріл, дали опалення

У житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова, комунальники зараз працюють над відновленням електропостачання, повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Наші комунальні служби усі разом працюють, щоб відновити послуги в цих будинках. Зараз ми вже запустили опалення, підключаємо електрику», – повідомив мер.

Відновлювальні роботи також тривають у пошкодженій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Там фахівці продовжують розбирати завали та усувати аварійність пошкоджених ділянок.


Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 15:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житлових будинках, які постраждали внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова, комунальники зараз працюють над відновленням електропостачання, повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.".