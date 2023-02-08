Два российских беспилотника сбили сегодня над Харьковщиной — Мельник (видео)

Днем 8 февраля над территорией Харьковской области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Видео: Сергей Мельник

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, вблизи Казачьей Лопани и Олейниково, в частности, нанесла авиаудары.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, 8 февраля двое гражданских погибли в результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района. В Чугуевском районе от обстрелов пострадали пять человек.