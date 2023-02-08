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Два российских беспилотника сбили сегодня над Харьковщиной — Мельник (видео)

Происшествия 21:46   08.02.2023
Елена Нагорная
Два российских беспилотника сбили сегодня над Харьковщиной — Мельник (видео) Скрин с видео Сергея Мельника

Днем 8 февраля над территорией Харьковской области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Видео: Сергей Мельник

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, вблизи Казачьей Лопани и Олейниково, в частности, нанесла авиаудары.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, 8 февраля двое гражданских погибли в результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района. В Чугуевском районе от обстрелов пострадали пять человек.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 21:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 февраля над территорией Харьковской области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.".