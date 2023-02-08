Два российских беспилотника сбили сегодня над Харьковщиной — Мельник (видео)
Скрин с видео Сергея Мельника
Днем 8 февраля над территорией Харьковской области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Видео: Сергей Мельник
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, вблизи Казачьей Лопани и Олейниково, в частности, нанесла авиаудары.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, 8 февраля двое гражданских погибли в результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района. В Чугуевском районе от обстрелов пострадали пять человек.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 февраля над территорией Харьковской области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.".