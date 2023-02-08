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Два російські безпілотники збили сьогодні над Харківщиною – Мельник (відео)

Події 21:46   08.02.2023
Елена Нагорная
Два російські безпілотники збили сьогодні над Харківщиною – Мельник (відео)

Вдень 8 лютого над територією Харківської області українські захисники збили два ворожі безпілотники.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Відео: Сергій Мельник

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області, поблизу Козачої Лопані та Олійникового, зокрема, завдала авіаударів.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, 8 лютого двоє цивільних загинули внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна Куп’янського району. У Чугуївському районі від обстрілів постраждали п’ятеро людей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 лютого над територією Харківської області українські захисники збили два ворожі безпілотники.".