Два російські безпілотники збили сьогодні над Харківщиною – Мельник (відео)

Вдень 8 лютого над територією Харківської області українські захисники збили два ворожі безпілотники.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Відео: Сергій Мельник

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області, поблизу Козачої Лопані та Олійникового, зокрема, завдала авіаударів.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, 8 лютого двоє цивільних загинули внаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна Куп’янського району. У Чугуївському районі від обстрілів постраждали п’ятеро людей.