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Синегубов сказал, как спаслись от удара ракет сотрудники предприятия Харькова

Происшествия 11:46   08.02.2023
Оксана Горун
Синегубов сказал, как спаслись от удара ракет сотрудники предприятия Харькова Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Харькову могли бы быть пострадавшие.

«Людей спасло то, что на предприятии они прислушались к сигналам воздушной тревоги и все абсолютно находились в укрытиях. И, соответственно, подразделения ГСЧС при проведении спасательных работ всех людей достали и, к счастью, пострадавших нет», — сказал Синегубов.

По его информации, по промышленному предприятию в Киевском районе Харькова ударили четыре ракеты из ЗРК «С-300». На месте возник пожар.

Кроме того, начальник ХОВА проинформировал об интенсивных обстрелах населенных пунктов Харьковской области за минувшие сутки.

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«За сутки обстреляно 30 населенных пунктов. В Волчанске повторно повреждена местная поликлиника, почти разрушена. Одна женщина погибла, одна девушка получила ранения. По городу Купянску разрушено 15 объектов, большинство из них — частные жилые дома», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Харькову могли бы быть пострадавшие".