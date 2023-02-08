Синегубов сказал, как спаслись от удара ракет сотрудники предприятия Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Харькову могли бы быть пострадавшие.

«Людей спасло то, что на предприятии они прислушались к сигналам воздушной тревоги и все абсолютно находились в укрытиях. И, соответственно, подразделения ГСЧС при проведении спасательных работ всех людей достали и, к счастью, пострадавших нет», — сказал Синегубов.

По его информации, по промышленному предприятию в Киевском районе Харькова ударили четыре ракеты из ЗРК «С-300». На месте возник пожар.

Кроме того, начальник ХОВА проинформировал об интенсивных обстрелах населенных пунктов Харьковской области за минувшие сутки.

«За сутки обстреляно 30 населенных пунктов. В Волчанске повторно повреждена местная поликлиника, почти разрушена. Одна женщина погибла, одна девушка получила ранения. По городу Купянску разрушено 15 объектов, большинство из них — частные жилые дома», — отметил Синегубов.