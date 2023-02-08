Синєгубов сказав, як урятувалися від удару співробітники підприємства Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Харкову могли бути постраждалі.

“Людей врятувало те, що на підприємстві вони прислухалися до сигналів повітряної тривоги та всі абсолютно перебували в укриттях. І відповідно підрозділи ДСНС при проведенні рятувальних робіт усіх людей дістали та, на щастя, постраждалих немає”, – сказав Синєгубов.

За його інформацією, по промисловому підприємству в Київському районі Харкова вдарили чотири ракети із ЗРК “С-300”. На місці виникла пожежа.

Крім того, начальник ХОВА поінформував про інтенсивні обстріли населених пунктів Харківської області за минулу добу.

“За добу обстріляно 30 населених пунктів. У Вовчанську повторно пошкоджено місцеву поліклініку, майже зруйновано. Одна жінка загинула, одна дівчина отримала поранення. По місту Куп’янську зруйновано 15 об’єктів, більшість із них – приватні житлові будинки”, – зазначив Синєгубов.