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Прокуратура Харьковщины ведет более 12 тысяч преступлений, совершенных врагом

Общество 17:42   09.02.2023
Оксана Якушко
Прокуратура Харьковщины ведет более 12 тысяч преступлений, совершенных врагом

В настоящее время прокуратура ведет более 12100 преступлений, субъектами которых являются российские военнослужащие, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Из более 12 тысяч преступлений более 8300 связаны с нападениями или бомбардировками любыми средствами гражданской инфраструктуры, 91 – убийствами, 335 – незаконным лишением свободы, почти 2000 – мародерствами, 8 – изнасилованиями. По этим делам о подозрении уже сообщено 19 лицам, из них 15 военных рф.

По фактам государственной измены в Харьковской области зафиксировано 165 преступлений. В них о подозрении сообщено 112 человек. В суд направлено 28 обвинительных актов в отношении 29 человек.

По фактам коллаборационной деятельности процессуальное руководство обеспечивается более чем в 800 уголовных производствах, сообщено о подозрении 295 лицам. В суд направлено 159 обвинительных актов в отношении 161 человека. В каждом втором таком деле вынесены обвинительные приговоры.

В 92 уголовных производствах по фактам пособничества государству-агрессору о подозрении сообщено уже 33 лицам. В суд направлено 9 обвинительных актов в отношении 9 человек.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время прокуратура ведет более 12100 преступлений, субъектами которых являются российские военнослужащие, сообщила Харьковская областная прокуратура.".