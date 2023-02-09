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Прокуратура Харківщини веде понад 12 тисяч злочинів, які вчинили росіяни

Суспільство 17:42   09.02.2023
Оксана Якушко
Прокуратура Харківщини веде понад 12 тисяч злочинів, які вчинили росіяни

Наразі прокуратура веде понад 12100 злочинів, суб’єктами яких є російські військовослужбовці, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Із понад 12 тисяч злочинів понад 8300 пов’язані з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури, 91 – вбивствами, 335 – незаконним позбавленням волі, майже 2000 – мародерствами, 8 – зґвалтуваннями. У цих справах про підозру вже повідомлено 19 особам, з них 15 військових рф.

За фактами державної зради на Харківщині зафіксовано 165 злочинів. У них про підозру повідомлено 112 особам. До суду направлено 28 обвинувальних актів стосовно 29 осіб.

За фактами колабораційної діяльності процесуальне керівництво забезпечується у понад 800 кримінальних провадженнях, повідомлено про підозру 295 особам. До суду направлено 159 обвинувальних актів стосовно 161 особи. У кожній другій такій справі постановлено обвинувальні вироки.

У 92 кримінальних провадженнях за фактами пособництва державі-агресору про підозру повідомлено вже 33 особам. До суду направлено 9 обвинувальних актів стосовно 9 осіб.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 17:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі прокуратура веде понад 12100 злочинів, суб’єктами яких є російські військовослужбовці, повідомила Харківська обласна прокуратура.".