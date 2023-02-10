Без отопления и горячей воды в Харькове около 1000 домов — «ХТС»
В «Харьковских теплосетях» сообщили, что после вражеской ракетной атаки в городе часть домов осталась без отопления. Восстановительные работы идут с ночи.
«Сегодня в 4 утра враг в очередной раз массированно обстрелял критическую инфраструктуру города. В результате повреждений возникли перебои с электроснабжением. Аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» с 5 часов утра делают все возможное для минимизации последствий обстрела и возобновления стабильного теплоснабжения во всех районах города. Ряд котельных оперативно переключили на питание от генераторов. Ведутся восстановительные работы и поиск повреждений на магистральных сетях. На 8 часов утра без отопления и горячей воды остаются около 1000 жилых домов. Все ремонтные работы будут продолжаться непрерывно до полного восстановления услуг по горячей воде и центральному отоплению», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».
Несмотря на ночные перебои с электричеством, утром в Харькове работает метро, как минимум в части районов на маршруты вышел электротранспорт.
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Напомним, по данным ХОВА в Харькове ночью прогремело около 10 взрывов. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковских теплосетях» сообщили, что после вражеской ракетной атаки в городе часть домов осталась без отопления. Восстановительные работы идут с ночи".