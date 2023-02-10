Без опалення та гарячої води в Харкові близько 1000 будинків – “ХТМ”
У “Харківських тепломережах” повідомили, що після ворожої ракетної атаки у місті частина будинків залишилася без опалення. Відновлювальні роботи тривають із ночі.
“Сьогодні о 4-й ранку ворог вкотре масовано обстріляв критичну інфраструктуру міста. Внаслідок пошкоджень виникли перебої з електропостачанням. Аварійні бригади КП “Харківські теплові мережі” з 5-ї години ранку роблять усе можливе для мінімізації наслідків обстрілу та відновлення стабільного теплопостачання в усіх районах міста. Низку котелень оперативно переключили на живлення від генераторів. Ведуться відновлювальні роботи та пошук пошкоджень на магістральних мережах. На 8 годину ранку без опалення та гарячої води залишаються близько 1000 житлових будинків. Усі ремонтні роботи триватимуть безперервно, до повного відновлення послуг по гарячій воді та центральному опаленню”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ”.
Попри нічні перебої з електрикою, вранці в Харкові працює метро, як мінімум у декількох районах на маршрути вийшов електротранспорт.
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Нагадаємо, за даними ХОВА в Харкові вночі пролунало близько 10 вибухів. Під ударом опинилася критична інфраструктура.
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Ви читали новину: «Без опалення та гарячої води в Харкові близько 1000 будинків – “ХТМ”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківських тепломережах” повідомили, що після ворожої ракетної атаки у місті частина будинків залишилася без опалення. Відновлювальні роботи тривають із ночі".