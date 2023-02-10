Пожар на объекте критической инфраструктуры в Харькове ликвидировали — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой.

«В течение суток пожары после вражеских обстрелов произошли в административном здании, частном хозяйственном сооружении и объекте критической инфраструктуры. Все они были оперативно ликвидированы силами пожарно-спасательных подразделений ГСЧС, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным сводки, за сутки спасатели пять раз выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет. Враг бил по объектам критической инфраструктуры Харькова и области и частному сектору в поселке Боровая. Пострадавших нет.

Напомним, по данным ХОВА в Харькове ночью прогремело около 10 взрывов. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.