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Пожар на объекте критической инфраструктуры в Харькове ликвидировали — ГСЧС

Происшествия 08:58   10.02.2023
Оксана Горун
Пожар на объекте критической инфраструктуры в Харькове ликвидировали — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой.

«В течение суток пожары после вражеских обстрелов произошли в административном здании, частном хозяйственном сооружении и объекте критической инфраструктуры. Все они были оперативно ликвидированы силами пожарно-спасательных подразделений ГСЧС, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар после обстрела в Харькове ночью 10 февраля 2

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По данным сводки, за сутки спасатели пять раз выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет. Враг бил по объектам критической инфраструктуры Харькова и области и частному сектору в поселке Боровая. Пострадавших нет.

Пожар после обстрела в Харькове ночью 10 февраля 3

Напомним, по данным ХОВА в Харькове ночью прогремело около 10 взрывов. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 08:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой".