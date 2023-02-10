Пожар на объекте критической инфраструктуры в Харькове ликвидировали — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой.
«В течение суток пожары после вражеских обстрелов произошли в административном здании, частном хозяйственном сооружении и объекте критической инфраструктуры. Все они были оперативно ликвидированы силами пожарно-спасательных подразделений ГСЧС, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По данным сводки, за сутки спасатели пять раз выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов и ракет. Враг бил по объектам критической инфраструктуры Харькова и области и частному сектору в поселке Боровая. Пострадавших нет.
Напомним, по данным ХОВА в Харькове ночью прогремело около 10 взрывов. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой".