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Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові ліквідували – ДСНС

Події 08:58   10.02.2023
Оксана Горун
Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові ліквідували – ДСНС

У ГУ ДСНС України у Харківській області повідомили про те, що за добу під ворожі удари потрапила критична інфраструктура у Харкові та приватний сектор у Боровій.

“Протягом доби пожежі після ворожих обстрілів сталися в адміністративній будівлі, приватній господарській споруді та об’єкті критичної інфраструктури. Усі вони були оперативно ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, які постраждали немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа після обстрілу у Харкові вночі 10 лютого 2

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За даними зведення, за добу рятувальники п’ять разів виїжджали на перевірку місць потрапляння ворожих снарядів та ракет. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області та приватного сектору у селищі Борова. Постраждалих немає.

Пожежа після обстрілу у Харкові вночі 10 лютого 3

Нагадаємо, за даними ХОВА  в Харкові вночі пролунало близько 10 вибухів . Під ударом опинилася критична інфраструктура.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой".