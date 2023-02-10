Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові ліквідували – ДСНС

У ГУ ДСНС України у Харківській області повідомили про те, що за добу під ворожі удари потрапила критична інфраструктура у Харкові та приватний сектор у Боровій.

“Протягом доби пожежі після ворожих обстрілів сталися в адміністративній будівлі, приватній господарській споруді та об’єкті критичної інфраструктури. Усі вони були оперативно ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, які постраждали немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними зведення, за добу рятувальники п’ять разів виїжджали на перевірку місць потрапляння ворожих снарядів та ракет. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області та приватного сектору у селищі Борова. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за даними ХОВА в Харкові вночі пролунало близько 10 вибухів . Під ударом опинилася критична інфраструктура.