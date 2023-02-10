Пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Харкові ліквідували – ДСНС
У ГУ ДСНС України у Харківській області повідомили про те, що за добу під ворожі удари потрапила критична інфраструктура у Харкові та приватний сектор у Боровій.
“Протягом доби пожежі після ворожих обстрілів сталися в адміністративній будівлі, приватній господарській споруді та об’єкті критичної інфраструктури. Усі вони були оперативно ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, які постраждали немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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За даними зведення, за добу рятувальники п’ять разів виїжджали на перевірку місць потрапляння ворожих снарядів та ракет. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області та приватного сектору у селищі Борова. Постраждалих немає.
Нагадаємо, за даними ХОВА в Харкові вночі пролунало близько 10 вибухів . Під ударом опинилася критична інфраструктура.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки под вражеские удары попала критическая инфраструктура в Харькове и частный сектор в Боровой".