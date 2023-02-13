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Призывала платить оккупантам «взносы»: жительницу Харьковщины будут судить

Происшествия 10:31   13.02.2023
Оксана Горун
Призывала платить оккупантам «взносы»: жительницу Харьковщины будут судить

В суд передали дело очередной коллаборантки из Харьковщины. Женщина поддерживала захватчиков в поселке Шевченково.

«По данным дознания, женщина во время оккупации российскими захватчиками пгт Шевченково Купянского района поддерживала действия страны-агрессора. Кроме того, коллаборантка призвала предпринимателей платить «благотворительные взносы» оккупационным властям за содержание торговых павильонов и переоформлять документы в соответствии с российским законодательством для дальнейшего осуществления торговой деятельности», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Обвинительный акт в отношении 34-летней коллаборантки уже отправили в Диканский районный суд Полтавской области. Женщину обвиняют в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 10:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело очередной коллаборантки из Харьковщины. Женщина поддерживала захватчиков в поселке Шевченково".