Призывала платить оккупантам «взносы»: жительницу Харьковщины будут судить
В суд передали дело очередной коллаборантки из Харьковщины. Женщина поддерживала захватчиков в поселке Шевченково.
«По данным дознания, женщина во время оккупации российскими захватчиками пгт Шевченково Купянского района поддерживала действия страны-агрессора. Кроме того, коллаборантка призвала предпринимателей платить «благотворительные взносы» оккупационным властям за содержание торговых павильонов и переоформлять документы в соответствии с российским законодательством для дальнейшего осуществления торговой деятельности», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Обвинительный акт в отношении 34-летней коллаборантки уже отправили в Диканский районный суд Полтавской области. Женщину обвиняют в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело очередной коллаборантки из Харьковщины. Женщина поддерживала захватчиков в поселке Шевченково".