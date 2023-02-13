Призывала платить оккупантам «взносы»: жительницу Харьковщины будут судить

В суд передали дело очередной коллаборантки из Харьковщины. Женщина поддерживала захватчиков в поселке Шевченково.

«По данным дознания, женщина во время оккупации российскими захватчиками пгт Шевченково Купянского района поддерживала действия страны-агрессора. Кроме того, коллаборантка призвала предпринимателей платить «благотворительные взносы» оккупационным властям за содержание торговых павильонов и переоформлять документы в соответствии с российским законодательством для дальнейшего осуществления торговой деятельности», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении 34-летней коллаборантки уже отправили в Диканский районный суд Полтавской области. Женщину обвиняют в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора.