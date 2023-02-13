Закликала платити окупантам “внески”: мешканку Харківщини судитимуть

До суду передали справу чергової колаборантки з Харківщини. Жінка підтримувала загарбників у селищі Шевченкове.

“За даними дізнання, жінка під час окупації російськими загарбниками смт Шевченкове Куп‘янського району підтримувала дії країни-агресора. Крім того, колаборантка закликала підприємців сплачувати “благодійні внески” окупаційній владі за утримання торгівельних павільйонів та переоформлювати документи у відповідності до російського законодавства для подальшого здійснення торгівельної діяльності“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Обвинувальний акт щодо 34-річної колаборантки вже відправили до Диканського районного суду Полтавської області. Жінку звинувачують у запереченні збройної агресії РФ проти України, публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора.