Вероятно, били наугад — Синегубов прокомментировал ракетный удар по Харькову
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что последствия ночного ракетного удара по Харькову незначительные — глобальных разрушений в городе нет.
«Около 23:00 зафиксированы пуски семи ракет с территории рф по Харьковщине. Три взрыва произошли непосредственно в Харькове – в Основянском и Киевском районах. Относительно мест прилетов и разрушений, они откровенно и, соответственно, сравнительно незначительны», — сказал начальник ХОВА.
Он отметил, что даже сами места «прилетов» идентифицировать удалось не сразу. Первое нашли только около часу ночи, остальные — под утро.
«Сделать вывод, что это было – либо удары наугад, либо вблизи критической инфраструктуры и так далее – сказать достаточно сложно. Но разрушения в результате этих взрывов незначительны. Относительно третьего взрыва, произошедшего также в Харькове, там ракета не разорвалась. И это последствия либо работы противовоздушной обороны, либо так вышло», — прокомментировал Синегубов.
Кроме того, взрывы были в области. Места «прилетов» также все еще идентифицируют. Уже понятно, что часть из них пришлась по Купянску.
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«Ночью четыре взрыва были зафиксированы в промзоне Купянска. По последним данным, пострадавших нет. Работы на местах прилетов продолжаются, но они усложняются тем, что враг продолжает из артиллерии, РСЗО и минометов обстреливать город, как и другие пограничные населенные пункты Харьковщины», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что последствия ночного ракетного удара по Харькову незначительные — глобальных разрушений в городе нет".