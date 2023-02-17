Ймовірно, били навмання – Синєгубов прокоментував ракетний удар по Харкову
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що наслідки нічного ракетного удару по Харкову незначні – глобальних руйнувань у місті немає.
“Близько 23:00 зафіксовано пуски семи ракет з території рф по Харківщині. Три вибухи сталися безпосередньо в Харкові – в Основ’янському та Київському районах. Щодо місць прильотів та руйнувань, вони відверто і, відповідно, порівняно незначні”, – сказав начальник ХОВА.
Він зазначив, що навіть самі місця “прильотів” ідентифікувати вдалося не одразу. Перше знайшли тільки близько першої години ночі, інші – під ранок.
“Зробити висновок, що це було – або удари навмання, або поблизу критичної інфраструктури і так далі – сказати досить складно. Але руйнування внаслідок цих вибухів незначні. Щодо третього вибуху, який стався також у Харкові, там ракета не розірвалася. І це наслідки або роботи протиповітряної оборони, або так сталося”, – прокоментував Синєгубов.
Крім того, вибухи були в області. Місця “прильотів” також досі ідентифікують. Уже зрозуміло, що частина з них припала по Куп’янську.
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“Вночі чотири вибухи було зафіксовано в промзоні Куп’янська. За останніми даними, постраждалих немає. Роботи на місцях прильотів продовжуються, але вони ускладнюються тим, що ворог продовжує з артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілювати місто, як і інші прикордонні населені пункти Харківщини”, – наголосив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що наслідки нічного ракетного удару по Харкову незначні – глобальних руйнувань у місті немає".