Интенсивность обстрелов Двуречной увеличилась, люди начали выезжать — РВА
В течение последней недели российские военные увеличили интенсивность обстрелов поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.
«К сожалению, у нас есть погибшие среди гражданского населения, раненые среди гражданского населения. И на этой неделе, и на прошлой неделе. На этом направлении действительно есть определенное обострение. Но, несмотря на это, у нас и полиция, и СБУ, и местные органы власти, и врачи — все находятся на местах, все работают, все выполняют свои задачи. Осталось около 400 человек населения, которые тоже так же остаются. Где-то возможно уже за последние три дня люди понемногу начали выезжать. Поскольку плотность обстрелов приобретает достаточно опасный характер. Просто бьют по частным домам», — рассказал Канашевич.
Он добавил, что линия фронта расположена в двух километрах от Двуречной, поэтому оккупанты имеют возможность обстреливать поселок из различного оружия.
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По его словам Канашевича, последние десять дней обстрелы происходят каждое утро, иногда и ночью, сегодня они начались в 7:00 — есть повреждения двух многоэтажек и частного дома. Где именно — Канашевич не уточнил.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 13:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последней недели российские военные увеличили интенсивность обстрелов поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.".