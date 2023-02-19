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Интенсивность обстрелов Двуречной увеличилась, люди начали выезжать — РВА

Общество 13:40   19.02.2023
Елена Нагорная
Интенсивность обстрелов Двуречной увеличилась, люди начали выезжать — РВА

В течение последней недели российские военные увеличили интенсивность обстрелов поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.

«К сожалению, у нас есть погибшие среди гражданского населения, раненые среди гражданского населения. И на этой неделе, и на прошлой неделе. На этом направлении действительно есть определенное обострение. Но, несмотря на это, у нас и полиция, и СБУ, и местные органы власти, и врачи — все находятся на местах, все работают, все выполняют свои задачи. Осталось около 400 человек населения, которые тоже так же остаются. Где-то возможно уже за последние три дня люди понемногу начали выезжать. Поскольку плотность обстрелов приобретает достаточно опасный характер. Просто бьют по частным домам», — рассказал Канашевич.

Он добавил, что линия фронта расположена в двух километрах от Двуречной, поэтому оккупанты имеют возможность обстреливать поселок из различного оружия.

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По его словам Канашевича, последние десять дней обстрелы происходят каждое утро, иногда и ночью, сегодня они начались в 7:00 — есть повреждения двух многоэтажек и частного дома. Где именно — Канашевич не уточнил.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последней недели российские военные увеличили интенсивность обстрелов поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.".