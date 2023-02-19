Інтенсивність обстрілів Дворічної збільшилася, люди почали виїжджати – РВА

Протягом останнього тижня російські військові збільшили інтенсивність обстрілів селища Дворічна на Харківщині, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері телемарафону.

“На жаль, у нас є загиблі серед цивільного населення, поранені серед цивільного населення. І на цьому тижні, і на минулому тижні. На цьому напрямку дійсно є певне загострення. Але, незважаючи на це, у нас і поліція, і СБУ, і місцеві органи влади, і лікарі – всі перебувають на місцях, усі працюють, усі виконують свої задачі. Залишилося близько 400 осіб населення, які теж так само залишаються. Десь можливо вже за останні три дні люди потрохи почали виїжджати. Оскільки щільність обстрілів набуває достатньо небезпечного характеру. Просто гатять по приватних будинках”, — розповів Канашевич.

Він додав, що лінія фронту розташована за два кілометри від Дворічної, тому окупанти мають можливість обстрілювати селище з різної зброї.

За словами Канашевича, останні десять днів обстріли відбуваються щоранку, іноді й вночі, сьогодні вони почалися о 7:00 – є пошкодження двох багатоповерхівок та приватного будинку. Де саме – Канашевич не уточнив.