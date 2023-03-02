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Ночью армия РФ ударила ракетами по Купянску: разрушено админздание (фото)

Происшествия 13:25   02.03.2023
Елена Нагорная
Ночью армия РФ ударила ракетами по Купянску: разрушено админздание (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Около 00:20 2 марта оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего было разрушено трехэтажное админздание. Пострадавших нет.

Предварительно, враг ударил по городу ракетами С-300, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску и ближайшим селам били из РСЗО и минометов, а по Чугуеву враг нанес ракетный удар. В селе Кондрашовка Купянского района из-за обстрела из РСЗО было повреждено административное здание.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:20 2 марта оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего было разрушено трехэтажное админздание. Пострадавших нет.".