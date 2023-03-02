Ночью армия РФ ударила ракетами по Купянску: разрушено админздание (фото)

Около 00:20 2 марта оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области, в результате чего было разрушено трехэтажное админздание. Пострадавших нет.

Предварительно, враг ударил по городу ракетами С-300, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску и ближайшим селам били из РСЗО и минометов, а по Чугуеву враг нанес ракетный удар. В селе Кондрашовка Купянского района из-за обстрела из РСЗО было повреждено административное здание.