Вночі армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську: зруйновано адмінбудівлю (фото)

Близько 00:20 2 березня окупанти вкотре обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого було зруйновано триповерхову адмінбудівлю. Постраждалих немає.

Попередньо ворог ударив по місту ракетами С-300, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що по Куп’янську та найближчих селах били з РСЗВ та мінометів, а по Чугуєву ворог завдав ракетного удару. У селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено адміністративну будівлю.