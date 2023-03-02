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Вночі армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську: зруйновано адмінбудівлю (фото)

Події 13:25   02.03.2023
Олена Нагорна
Вночі армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську: зруйновано адмінбудівлю (фото)

Близько 00:20 2 березня окупанти вкотре обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого було зруйновано триповерхову адмінбудівлю. Постраждалих немає.

Попередньо ворог ударив по місту ракетами С-300, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що по Куп’янську та найближчих селах били з РСЗВ та мінометів, а по Чугуєву ворог завдав ракетного удару. У селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено адміністративну будівлю.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 13:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:20 2 березня окупанти вкотре обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого було зруйновано триповерхову адмінбудівлю. Постраждалих немає.".