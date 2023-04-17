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Признания «вагнеровцев» в убийствах детей: Офис генпрокурора начал проверку

Общество 20:59   17.04.2023
Елена Нагорная
Признания «вагнеровцев» в убийствах детей: Офис генпрокурора начал проверку скрин с видео

В Офисе генпрокурора сообщили, что проверяют информацию об убийствах бывшими «вагнеровцами» в Украине гражданских, в частности детей, а также военнопленных ВСУ.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее на YouTube канале Gulagu.net было опубликовано интервью двоих бывших заключенных-“вагнеровцев” Алексея Савичева и Азамата Улдарова. Они были помилованы Путиным после участия в войне в Украине и сейчас находятся в РФ. Наемники рассказали, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично отдавал приказы убивать мирных украинцев. Боевики признались в расстрелах гражданских, в том числе детей, и зачистках домов в Бахмуте и Соледаре.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе генпрокурора сообщили, что проверяют информацию об убийствах бывшими «вагнеровцами» в Украине гражданских, в частности детей, а также военнопленных ВСУ.".