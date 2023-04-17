Зізнання “вагнерівців” у вбивствах дітей: Офіс генпрокурора почав перевірку

В Офісі генпрокурора повідомили, що перевіряють інформацію про вбивства колишніми в’язнями-“вагнерівцями” українських цивільних, зокрема дітей, а також військовополонених ЗСУ.

“До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка”, — йдеться в повідомленні.

Раніше на YouTube-каналі Gulagu.net було опубліковано інтерв’ю двох колишніх в’язнів-“вагнерівців” Олексія Савічева та Азамата Улдарова. Вони були помилувані Путіним після участі у війні в Україні й зараз перебувають у РФ. Найманці розповіли, що засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин особисто віддавав накази вбивати мирних українців. Бойовики зізналися у розстрілах цивільних, зокрема дітей, та зачистках будинків у Бахмуті та Соледарі.