Зізнання “вагнерівців” у вбивствах дітей: Офіс генпрокурора почав перевірку
В Офісі генпрокурора повідомили, що перевіряють інформацію про вбивства колишніми в’язнями-“вагнерівцями” українських цивільних, зокрема дітей, а також військовополонених ЗСУ.
“До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка”, — йдеться в повідомленні.
Раніше на YouTube-каналі Gulagu.net було опубліковано інтерв’ю двох колишніх в’язнів-“вагнерівців” Олексія Савічева та Азамата Улдарова. Вони були помилувані Путіним після участі у війні в Україні й зараз перебувають у РФ. Найманці розповіли, що засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин особисто віддавав накази вбивати мирних українців. Бойовики зізналися у розстрілах цивільних, зокрема дітей, та зачистках будинків у Бахмуті та Соледарі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі генпрокурора повідомили, що перевіряють інформацію про вбивства колишніми в’язнями-“вагнерівцями” українських цивільних, зокрема дітей, а також військовополонених ЗСУ.".