Глава СБУ Малюк: Одного агента в рясе рф обменяли на 28 украинских воинов

По материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП), рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.

— Объявление подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу Лебедю – это уже финал мер безопасности, которые проводила СБУ в УПЦ (МП)? Или еще ждать громких дел?

— Я уже говорил раньше – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковные саны.

Еще в прошлом году начали комплексные контрразведывательные и меры безопасности в УПЦ (МП). В результате возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя.

В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага. Двоих из них даже обменяли на наших пленных Героев. И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих. Также по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).