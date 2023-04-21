Глава СБУ Малюк: Одного агента в рясе рф обменяли на 28 украинских воинов
По материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП), рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.
— Объявление подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры Павлу Лебедю – это уже финал мер безопасности, которые проводила СБУ в УПЦ (МП)? Или еще ждать громких дел?
— Я уже говорил раньше – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковные саны.
Еще в прошлом году начали комплексные контрразведывательные и меры безопасности в УПЦ (МП). В результате возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя.
В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага. Двоих из них даже обменяли на наших пленных Героев. И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих. Также по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП), рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.".