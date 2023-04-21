Голова СБУ Малюк: Одного агента у рясі рф обміняли на 28 українських вояків
За матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священикам УПЦ (МП), розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю Interfax.
– Оголошення підозри колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебідю – це вже фінал безпекових заходів, які проводила СБУ в УПЦ (МП)? Чи ще очікувати на гучні справи?
– Я вже казав раніше – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани.
Ще у минулому році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ (МП). У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя.
Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох із них навіть обміняли на наших полонених Героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП), рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Interfax.".