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На парад Путина 9 мая приедет только один иностранный лидер

Мир 21:57   24.04.2023
Елена Нагорная
На парад Путина 9 мая приедет только один иностранный лидер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным лидером, который посетит парад в Москве 9 мая.

Президент Кыргызстана приедет с официальным визитом накануне и останется на парад, пишет прокремлевское издание “РИА Новости” со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

При этом Песков заявил, что на парад просто специально никого не приглашали, так как “это не круглая дата”.

Путин, по его словам, обязательно выступит на параде.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 21:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным лидером, который посетит парад в Москве 9 мая.".