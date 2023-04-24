На парад Путина 9 мая приедет только один иностранный лидер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным лидером, который посетит парад в Москве 9 мая.

Президент Кыргызстана приедет с официальным визитом накануне и останется на парад, пишет прокремлевское издание “РИА Новости” со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

При этом Песков заявил, что на парад просто специально никого не приглашали, так как “это не круглая дата”.

Путин, по его словам, обязательно выступит на параде.