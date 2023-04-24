На парад Путина 9 мая приедет только один иностранный лидер
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным лидером, который посетит парад в Москве 9 мая.
Президент Кыргызстана приедет с официальным визитом накануне и останется на парад, пишет прокремлевское издание “РИА Новости” со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
При этом Песков заявил, что на парад просто специально никого не приглашали, так как “это не круглая дата”.
Путин, по его словам, обязательно выступит на параде.
Читайте также: Путин приехал на оккупированную территорию Украины — российские пропагандисты
Новости по теме:
Вы читали новость: «На парад Путина 9 мая приедет только один иностранный лидер»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным лидером, который посетит парад в Москве 9 мая.".