На парад Путіна 9 травня приїде лише один іноземний лідер
Президент Киргизстану Садир Жапаров стане єдиним іноземним лідером, який відвідає парад у Москві 9 травня.
Президент Киргизстану приїде з офіційним візитом напередодні та залишиться на парад, пише прокремлівське видання “РИА Новости” з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
При цьому Пєсков заявив, що на парад просто спеціально нікого не запрошували, оскільки “це не кругла дата”.
Путін, за його словами, обов’язково виступить на параді.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 21:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Киргизстану Садир Жапаров стане єдиним іноземним лідером, який відвідає парад у Москві 9 травня.".