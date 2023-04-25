Помимо удара по Купянску враг обстрелял 14 населенных пунктов Харьковщины — ГШ

Кроме ракетного удара по Купянску в течение суток российские военные обстреляли из артиллерии и минометов по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, а также повреждена другая гражданская инфраструктура, пишет Генштаб.

Читайте также: В результате ракетного удара по Купянску погибли директор и сотрудница музея

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огурцово, Гатище и Амбарное.

На Купянском направлении обстреляны населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск.