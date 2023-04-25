Live
  • Вторник 25.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.23
    • 🟢

Помимо удара по Купянску враг обстрелял 14 населенных пунктов Харьковщины — ГШ

Происшествия 18:24   25.04.2023
Елена Нагорная
Помимо удара по Купянску враг обстрелял 14 населенных пунктов Харьковщины — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Кроме ракетного удара по Купянску в течение суток российские военные обстреляли из артиллерии и минометов по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, а также повреждена другая гражданская инфраструктура, пишет Генштаб.

Читайте также: В результате ракетного удара по Купянску погибли директор и сотрудница музея

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огурцово, Гатище и Амбарное.

На Купянском направлении обстреляны населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск.

Читайте также: Удар РФ по Купянску: одна ракета попала в музей, вторая – в землю (видео)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:38
Харьковчанин посреди ночи украл урну с улицы, чтобы поставить у себя дома
18:29
Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился
18:24
Помимо удара по Купянску враг обстрелял 14 населенных пунктов Харьковщины — ГШ
16:59
В Купянске разоблачили предательницу, работавшую в здравоохранении у врагов
16:30
Удар РФ по Купянску: одна ракета попала в музей, другая – в землю (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Помимо удара по Купянску враг обстрелял 14 населенных пунктов Харьковщины — ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме ракетного удара по Купянску в течение суток российские военные обстреляли из артиллерии и минометов по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".